Mardin'de Elektrik Panosundan Yangın

MARDİN'in Artuklu ilçesinde apartmanın giriş katındaki elektrik panosundan çıkan yangında, 6 kişi dumandan etkilendi.

Artuklu ilçesi Çağla Mahallesi'nde bulunan Elbeyli Sitesi'ndeki bir apartmanın giriş katındaki dairede elektrik panosunda, öğle saatlerinde yangın çıktı. Duman apartmanı kaplarken, ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken bir yandan da binada mahsur kalanları tahliye etti. Dumandan etkilenen 6 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Dumandan etkilenenlerin durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.