Mardin'de FETÖ davasında savcı ceza istedi, mahkeme sanığı tahliye etti - Son Dakika
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Mardin'de FETÖ davasında savcı ceza istedi, mahkeme sanığı tahliye etti

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Mardin\'de FETÖ davasında savcı ceza istedi, mahkeme sanığı tahliye etti
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Mardin 3. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanık, darbe girişimini kınayıp paylaşımı dikkatsizlikle yaptığını söyleyerek beraatini istedi. Savcının cezalandırma talebine karşın mahkeme tahliyeye karar verdi, duruşma 6 Ekim'e ertelendi.

Mardin'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin sosyal medya hesabından suç unsuru içeren paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle 16 Temmuz'da tutuklanan Melek K'nin "basın ve yayın yoluyla halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan yargılanmasına başlandı.

Mardin 3. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Melek K. bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada, sanığın avukatı da hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan Melek K, "15 Temmuz'un hain bir darbe girişimi olduğunu kabul ediyorum. Darbe girişimini kesinlikle kınıyorum. O görseli ben hazırlamadım. Gözlük kullanıyorum ve dikkat etmeden paylaşmıştım. Çok üzgünüm, çok pişmanım. Halkı korkuya sürükleme gibi niyetim kesinlikle yoktur. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın üzerine isnat edilen suçtan cezalandırılmasını ve tahliyesi yönünde görüş bildirdi.

Sanık avukatı, mütalaanın cezalandırılması kısmına katılmadıklarını belirterek esas hakkında savunma için ek süre talebinde bulundu.

Mahkeme, sanığın tahliyesine karar vererek duruşmayı 6 Ekim'e erteledi.

Duruşmanın ardından sanık avukatı Elif Narin Dursun, adliye binası önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Mütalaada müvekkilimizin cezalandırılması talep edildi. Gelecek celse esas hakkındaki savunmamızı yapacağız." dedi.

İddianamede, Melek K. hakkında "basın ve yayın yoluyla halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.

Kaynak: AA
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