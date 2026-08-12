Mardin\'de Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın

Mardin'in Yeşilli ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kırsal Zeytinli Mahallesi'nde sabaha karşı bir geri dönüşüm tesisinin açık alanında bulunan atık lastiklerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.