Mardin'de Gösteri ve Yürüyüşler 3 Gün Yasaklandı - Son Dakika
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Mardin'de Gösteri ve Yürüyüşler 3 Gün Yasaklandı

Mardin\'de Gösteri ve Yürüyüşler 3 Gün Yasaklandı

Mardin Valiliği, kent merkezi ve tüm ilçelerde gösteri, yürüyüş ve açık hava toplantılarının 3 gün süreyle yasaklandığını duyurdu. Yasaklama, kamu düzeninin sağlanması ve terör eylemlerinin önlenmesi amacıyla yapıldı.

15.08.2024 17:13
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Mardin Valiliği, gösteri, yürüyüş ve açık hava toplantılarının kent merkezi ile tüm ilçelerde 3 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, Valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler haricindeki diğer programların 15-18 Ağustos'ta yasaklandığı bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cumhuriyetin temel nitelikleri, devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğü, milli güvenlik, kamu düzeninin sağlanması, anayasamızda ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemler ile saldırı olaylarının önüne geçmek, terör eylemlerinin ve suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, meydana gelebilecek olası provokasyonların ve yaşanması muhtemel toplumsal olayların önlenmesi amacıyla, açık alanlarda yapılmak istenilen toplanma, her türlü açık hava toplantıları ve kapalı yer toplantıları, miting, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma ve nöbet eylemi, stant açma, çadır kurma, dron çekim faaliyetleri, anket yapılması, bildiri ve broşür dağıtma, afiş ve pankart asma gibi her türlü eylemin, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddeleri ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesi hükümleri gereğince, Valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere, Mardin sınırları içerisinde 15 Ağustos Perşembe günü saat 15.00'ten 18 Ağustos Pazar günü saat 15.00'e kadar 3 gün süre ile yasaklanmıştır."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mardin'de Gösteri ve Yürüyüşler 3 Gün Yasaklandı - Son Dakika

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