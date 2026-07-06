Mardin'de Gürültü Cezası: 1.8 Milyon TL

Mardin'de gürültü sınırı değerlerini aşan iki işletmeye toplam 1 milyon 858 bin 500 lira ceza uygulandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mardin Valiliğinin talimatıyla kentte denetim gerçekleştirildi.

Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği kapsamında eğlence mekanlarına yönelik yapılan denetimlerde, Artuklu ilçesi Tarihi 1. Cadde'de faaliyet gösteren bazı işletmelerin izin verilen gürültü sınırı değerlerini aştığı tespit edildi.

Bu kapsamda gürültü sınırını aşan iki işletmeden birine 1 milyon 258 bin 500 lira, diğerine de 600 bin lira idari para cezası uygulandı.

Açıklamada, vatandaşların huzur ve yaşam kalitesinin korunması amacıyla denetimlerin il genelinde kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.