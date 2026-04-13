Mardin'de Güven Uygulaması: 2 Tabanca Ele Geçirildi

MARDİN'de 71 ekip ve 189 personelin katılımıyla düzenlenen 'Huzur ve Güven' uygulamasında 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 31 sürücüye cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent merkezi ve ilçelerde genel asayişin ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla denetim yapıldı. Uygulama kapsamında 16 okul çevresi, 14 umuma açık yer, 15 metruk bina ile park ve bahçeler kontrol edildi. Toplam 2 bin 395 şahsın sorgulandığı denetimlerde; 2 ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 15 fişek ele geçirildi. Trafik ekiplerince denetlenen 925 araçtan 31'inin sürücüsüne cezai işlem uygulanırken, 2 araç ise trafikten men edildi.