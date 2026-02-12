Mardin\'de Güvenlik Toplantısı

Mardin'de Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun başkanlığında, "İl Güvenlik ve Değerlendirme Toplantısı" yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik Dara Toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, genel asayiş ve güvenlik konuları, uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle mücadele, terör örgütlerine yönelik yürütülen çalışmalar, aranan şahıslara ilişkin faaliyetler, asayiş olayları ve trafik güvenliği başta olmak üzere birçok başlık ele alındı.

Ayrıca düzensiz göç ile mücadele, okul güvenliği ve hayvan bakımevlerine yönelik çalışmalar da toplantının gündem maddeleri arasında yer aldı.

Bunun yanı sıra il genelinde devam eden, tamamlanan ve planlanan kamu yatırımları hakkında değerlendirmeler yapılarak, projelerin mevcut durumu ve ilerleme süreçleri gözden geçirildi. Kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve hizmetlerin daha etkin yürütülmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantı, ilgili birimlerin sunumlarının ardından yapılan değerlendirme ile sona erdi.