Mardin'de Hafif Ticari Araç Takla Attı

Mardin'de takla atan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

MARDİN'in Ömerli ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan hafif ticari aracın sürücüsü E.T. (25), ağır yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Ömerli ilçesi Kocasırt Mahallesi Hop Geçidi mevkisinde meydana geldi. E.T. idaresindeki 35 KA 2578 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak devrildi. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sıkıştığı yerden çıkarılarak ilk müdahalesinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Sürücünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.