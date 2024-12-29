Halı sahada kalp krizi geçiren genç hayatını kaybetti - Son Dakika
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Halı sahada kalp krizi geçiren genç hayatını kaybetti

Halı sahada kalp krizi geçiren genç hayatını kaybetti

Mardin'de arkadaşlarıyla akşam saatlerinde halı sahada futbol oynayan genç bir anda fenalaşarak yere yığıldı. Kalp krizi geçirdiği tespit edilen genç hastanede hayatını kaybetti.

29.12.2024 15:42  Güncelleme: 15:44
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde dün akşam saatlerinde halı sahada arkadaşlarıyla beraber futbol maçı yapan Selim Engin (28) bir anda fenalaşarak yere yığıldı.

MAÇ YAPARKEN KALP KRİZİNDEN ÖLDÜ

Arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kalp krizi geçirdiği tespit edilen Engin, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Engin, burada doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

Gencin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Halı sahada kalp krizi geçiren genç hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Serkan Yalçın:
    Allah rahmet eylesin darısı Ferhat esere amin 17 13 Yanıtla
  • Musa Yüce:
    Allah rahmet eylesin bu halı sahalarda ne var ya,hep kalp krizi sebebi ne acaba? 17 2 Yanıtla
  • res:
    Allah rahmet eylesin inşallah yakınlarına sabrını bol versin 17 1 Yanıtla
  • Murat Sert:
    hali saha yasaklansin 11 0 Yanıtla
  • Burak Öğüt:
    13 tane adam anlayamamış mı kriz geçirdiğini veya içlerinden kalp masajı bilen biri çıkamamış mı. Yazık. 0 1 Yanıtla
  • yağız spotcu:
    kamil halı sahalarda bısey yok iğnelerde var koronadan sonra arttı bu olaylar ve kanserler 0 0 Yanıtla
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