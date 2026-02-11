Mardin'de Hırsızlık Girişimi Kamere ile Kaydedildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Mardin'de Hırsızlık Girişimi Kamere ile Kaydedildi

11.02.2026 18:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Artuklu'da 4 kadın, apartmana girip daire kapılarını açmaya çalıştı, güvenlik kamerası görüntüledi.

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde, 4 kadının hırsızlık amacıyla apartman dairelerine girmeye çalışması, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

13 Mart Mahallesi'nde bir apartmana giren 4 kadın, kartla daire kapılarını açmaya çalıştı.

Hırsızlık girişimi binadaki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kamera kayıtlarında durumun fark edilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğüne şikayette bulunuldu.

Kayıtları inceleyen ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bina görevlisi Davut Çağan, gazetecilere yaptığı açıklamada, son dönemde binalarında hırsızlık olaylarının arttığını iddia etti.

Güvenlik kamerası kayıtlarındaki 4 kadının dairelere girmeye çalıştığını ve bununla ilgili Emniyet Müdürlüğüne şikayette bulunduklarını ifade eden Çağan, "Apartman sakinlerini takip edip dış kapı kapanmadan binaya giriyorlar. İnşallah bir daha olmaz." dedi.

Kaynak: AA

Güvenlik Kamerası, Yerel Haberler, Hırsızlık, Güvenlik, Artuklu, Mardin, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin'de Hırsızlık Girişimi Kamere ile Kaydedildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boluspor’da 13 günlük Güneş devri kapandı: Yalnızca 3 maç sürdü Boluspor'da 13 günlük Güneş devri kapandı: Yalnızca 3 maç sürdü
Siyasette Mesut Özarslan düğümü: Şamil Tayyar’dan çarpıcı sözler Siyasette Mesut Özarslan düğümü: Şamil Tayyar'dan çarpıcı sözler
ABD Başkan Yardımcısı Vance’den kameralar karşısında Azerbaycan lideri Aliyev’e olay sözler ABD Başkan Yardımcısı Vance'den kameralar karşısında Azerbaycan lideri Aliyev'e olay sözler
Görele Belediye Başkanı Dede tutuklandı Görele Belediye Başkanı Dede tutuklandı
Epstein skandalında yeni fotoğraf, Arap dünyasını karıştıracak Epstein skandalında yeni fotoğraf, Arap dünyasını karıştıracak
TÜVTÜRK’te darbedilerek öldürülen polisin son görüntüleri ortaya çıktı TÜVTÜRK'te darbedilerek öldürülen polisin son görüntüleri ortaya çıktı

18:28
Kayserispor’da Djalovic ile yollar ayrılıyor
Kayserispor'da Djalovic ile yollar ayrılıyor
18:21
MHP lideri Bahçeli: Yeni bakanlarımızın sonuna kadar arkasında ve yanındayız
MHP lideri Bahçeli: Yeni bakanlarımızın sonuna kadar arkasında ve yanındayız
17:59
Dünyaca ünlü isim yolda karşılaştığı hayranının evine gidip FIFA oynadı
Dünyaca ünlü isim yolda karşılaştığı hayranının evine gidip FIFA oynadı
17:36
Amasya’daki biyogaz tesisinde büyük facia: 3 işçi hayatını kaybetti
Amasya'daki biyogaz tesisinde büyük facia: 3 işçi hayatını kaybetti
17:14
Arda Güler’i bıktıran olay Takım yemeğini bile terk etti
Arda Güler'i bıktıran olay! Takım yemeğini bile terk etti
16:57
CHP’li vekillerle yumruklaşan Osman Gökçek’in zor anları
CHP'li vekillerle yumruklaşan Osman Gökçek'in zor anları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2026 18:32:45. #7.11#
SON DAKİKA: Mardin'de Hırsızlık Girişimi Kamere ile Kaydedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.