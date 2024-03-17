Mardin\'de hırsızlık ve yankesicilik şüphelileri gözaltına alındı

Çin-Avrupa Yük Treni Hizmeti İle Chongqing'de İhracat Artışı

Çin'in Chongqing şehri, tren seferlerinin artması ve yeni yük treni hatlarının açılmasıyla birlikte bu yıl Çin-Avrupa yük treni hizmeti aracılığıyla ihracatında artış yaşadı. Chongqing, Çin-Avrupa yük treni hizmeti ile Asya ve Avrupa'da 100'den fazla şehir ve bölgeye bağlanmış durumda ve binlerce çeşit mal bu hizmet aracılığıyla taşınıyor. İspanya ile Türkiye'ye giden iki direkt demiryolu hattı da yeni açılan yük treni hatları arasında yer alıyor.