Mardin'de Huzur Uygulaması: 1875 Kişi Denetlendi


Mardin'de Huzur Uygulaması: 1875 Kişi Denetlendi

Mardin\'de Huzur Uygulaması: 1875 Kişi Denetlendi
02.03.2026 12:20
Mardin'de asayiş uygulamasında 1875 kişi kontrol edildi, 5 araç sürücüsüne ceza kesildi.

Mardin'de gerçekleştirilen asayiş uygulamasında 1875 kişi kontrol edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, 28 Şubat'ta 10.00-22.00 saatleri arasında il merkezi ve ilçelerde 57 ekip ve 167 personelin katılımıyla genel asayişin ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla "Mardin Huzur ve Güven Uygulaması" yapıldı.

Denetimler kapsamında, 48 okul çevresi, 24 umuma açık yer, 36 metruk bina ile 29 park ve bahçe kontrol edildi.

Uygulamada, 1875 kişi sorgulandı, 665 araç ve sürücüsü denetlendi, 5 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Paylaşımda, "Medeniyetler şehri Mardin'de, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için yürütülen denetimlerimiz aralıksız sürdürülecektir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mardin'de Huzur Uygulaması: 1875 Kişi Denetlendi - Son Dakika

SON DAKİKA: Mardin'de Huzur Uygulaması: 1875 Kişi Denetlendi - Son Dakika
