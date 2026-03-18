Mardin'de "huzur uygulaması" gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce, düzensiz göç ile mücadeleye yönelik huzur uygulamasında kent genelinde 98 personelin katılımıyla denetimler gerçekleştirildi.

Denetimler kapsamında 1561 kişi sorgulandı, 306 araç ve sürücüsü kontrol edildi, bir araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı.