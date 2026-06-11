Mardin'de İki Aile Barıştı - Son Dakika
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Mardin'de İki Aile Barıştı

Mardin\'de İki Aile Barıştı
11.06.2026 17:06
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Artuklu'da husumetli iki aile, kanaat önderlerinin girişimiyle barış yemeğiyle bir araya geldi.

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde aralarında husumet bulunan iki aile barıştırıldı.

Artuklu'da geçen yıl 8 Haziran'da akraba Boz ailesinin fertleri arasında çıkan, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin yaralandığı silahlı kavganın ardından taraflar arasında başlayan husumetin sona ermesi için kanaat önderleri girişimde bulundu.

Aile fertlerinin ikna edilmesi üzerine ilçedeki bir düğün salonunda barış yemeği düzenlendi.

Programda konuşan kanaat önderlerinden Süheyil Recepoğlu, husumetin geçen yıl basit sebeplerle akraba iki aile arasında başladığını belirterek, aile fertlerinin de destekleriyle bu husumeti sonlandırdıklarını söyledi.

Geçen yıl da 22 yıl önce başka iki aile arasında çıkan husumeti girişimleri sonlandırdıklarını anlatan Recepoğlu, bu törene o ailelerin de katıldığını belirtti.

Recepoğlu, "Türkiye birlik ve beraberlik içinde bir bütündür. Biz de bu barışı sağlamış olduk. Bu süreç bizim için zor geçti. Sağ olsunlar, var olsunlar, her iki aile de teveccüh gösterdiler, bize bu barışı sağlamak nasip oldu. Her iki aileye teşekkür ediyoruz. Bu acıların bir daha yaşanmaması için girişimlerimiz her zaman için devam edecek." dedi.

Programda, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi, daha sonra her iki aile bireyleri tokalaştı.

Barış yemeğinin verilmesiyle sona eren programa, Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Ali Amak, AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu, MHP İl Başkanı Ferhan Bozkuş, iş insanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kanaat önderleri ve iki ailenin fertleri katıldı.

Kaynak: AA

Güvenlik, 3. Sayfa, Artuklu, Mardin, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin'de İki Aile Barıştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Serdal Gezer Serdal Gezer:
    22 yıl önceki husumeti de bitirmişler imiş neyse bu da güzel bir habermiş de insanlar niye böyle akraba diye kavga etmeye başlıyo ki biri ölmüş 14 kişi yaralanmış bu nedir böyle bir hadise kötü bir şey yaşanmış ama barış yemeğiyle geçmiş olsun 0 0 Yanıtla
  • İpek Değri İpek Değri:
    vay vay vay ?? kanaat önderleri çok hızlı davranmışlar ha ?? acaba arkaplan da ne var böyle birden barış mı oldu ?? neyse hayırlı olsun 0 0 Yanıtla
  • Orhan Uslucan Orhan Uslucan:
    güzel bir girişim olmuş da umarım bu barış uzun sürer böyle kavgalar çok gereksiz bence 0 0 Yanıtla
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