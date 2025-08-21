Mardin\'de İki Kız Kardeş Ölü Bulundu

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde biri 60, diğeri 65 yaşındaki iki kız kardeş evlerinde ölü bulundu.

Teker Mahallesi Yeniyol Üstü Küme Evler mevkisinde yaşayan Leyla (60) ve ablası Muatter Işıktaş'tan (65) haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kapıyı açan ekipler, evde 2 kardeşin cansız bedenlerini buldu.

Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemeye göre, kardeşlerin yaklaşık 10 gün önce hayatını kaybettiği değerlendiriliyor.

Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının olay yerinde incelemesi tamamlandı.

İncelemenin ardından kardeşlerin cansız bedenleri Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine, buradan da otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna gönderildi.