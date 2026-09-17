Mardin'de İlköğretim Haftası dolayısıyla program düzenlendi - Son Dakika
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Mardin'de İlköğretim Haftası dolayısıyla program düzenlendi

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Mardin\'de İlköğretim Haftası dolayısıyla program düzenlendi
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Mardin'de "İlköğretim Haftası" düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Mardin'de "İlköğretim Haftası" düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Merkez Artuklu ilçesindeki Şehit Polis Vedat Kaya İlk ve Ortaokulu'nda düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Öğrencilerin halk oyunları gösterisi yaptığı ve şiirler okuduğu etkinlikte, 3. ve 4. sınıf öğrencileri tarafından okula yeni başlayan öğrencilere karanfil verildi.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, burada yaptığı konuşmada, yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Mardin'in köklü eğitim geleneğine değinen Akkoyun, geçmişten alınan ilhamla öğrencileri geleceğe hazırlamak için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Eğitimde öğretmen, öğrenci ve velilerin işbirliğinin önemini anlatan Akkoyun, Türkiye Yüzyılı'nda öğrenciler, öğretmenler, veliler ve eğitim camiasıyla birlikte yarınları inşa etmek için çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Akkoyun, devletin yatırım politikası doğrultusunda kente okul, bina, derslik gibi fiziki imkanlar bakımından önemli yatırımların yapıldığını ve bu yatırımların sürdüğünü ifade etti.

İlde 1209 okulda görev yapan 12 bin 56 öğretmen ve yaklaşık 249 bin öğrenciyle yeni eğitim-öğretim yılına başlamanın heyecanını yaşadıklarını kaydeden Akkoyun, şöyle konuştu:

"Valiliğimiz ve Mardin Büyükşehir Belediyemiz tarafından okullar ve çevresine yönelik güvenlik tedbirleri kapsamında, öğrencilerimizin güvenli bir eğitim ortamında eğitimlerini sürdürebilmeleri amacıyla koruyucu ve önleyici güvenlik tedbirleri ile erken uyarı mekanizmalarının etkin koordinasyonuna yönelik çalışmaları kararlılıkla sürdürmekteyiz. Bu amaçla 10 ilçemizde, 264 okulumuza, toplamda 1236 güvenlik kamerası sistemi kurduk. Çocuklarımızın huzur ve güvenliği için okul ve çevrelerinde güvenlik tedbirlerimizi artırıp teknolojik imkanlardan etkin şekilde yararlanıp ve daha güvenli eğitim ortamları oluşturmak adına çalışmalarımızı kararlılıkla yürütmekteyiz."

Akkoyun, eğitim ortamının hem nitelik hem nicelik olarak iyileştirilmesi noktasında gayretle çalışmaya devam edeceğini belirterek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve Sayın bakanlarımızın destekleriyle geleceğimizin teminatı evlatlarımızın donanımlı eğitim görmesi için gayretle ve fedakarlıkla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Eğitim ve öğretime tam destek veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. 'Türkiye Yüzyılı' ulaşımdan sağlığa, sanayiden tarıma, bilimden sanata, her alanda olduğu gibi eğitim ve öğretimin de yüzyılı olacaktır. Buna yürekten inanıyoruz." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Eyyüpkoca da eğitimin yalnızca bilgi ve akademik başarıdan ibaret olmadığını, çocukların birlikte yaşamayı, birbirlerine saygı duymayı, farklılıkları zenginlik olarak görmeyi ve ortak değerler etrafında kenetlenmeyi öğrendiklerini ifade etti.

Bu anlayışın, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile ortaya konulan eğitim vizyonunun da temelini oluşturduğunu dile getiren Eyyüpkoca, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile hedefimiz, öğrencilerimizin akademik yönden başarılı olmasının yanında değerlerini bilen, düşünen, araştıran, sorgulayan, üreten ve çağın ihtiyaçlarına cevap verebilen bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Akkoyun, öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya geldi, yeni eğitim-öğretim yılının başarılı olmasını temenni etti.

Programa, Artuklu Kaymakamı Muhammet Öztabak, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, Artuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Duyan, kamu kurumlarının, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı.

Kaynak: AA
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