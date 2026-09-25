Mardin'de işaret dili bilen personel Sabiha türküsünü işitme engellilere seslendirdi - Son Dakika
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Mardin'de işaret dili bilen personel Sabiha türküsünü işitme engellilere seslendirdi

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Mardin'de kamu personeli, İşitme Engelliler Haftası'nda Sabiha türküsünü işaret diliyle seslendirdi. Valilik ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğindeki proje, işitme engellilerin kamu hizmetlerine erişimini kolaylaştırmayı ve iletişim engellerini aşmayı hedefliyor.

Mardin'de kamu kurumlarındaki görevli personeller İşitme Engelliler Haftası'nda Mardin türküsünü işitme engelliler için işaret diliyle söylediler.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun'un talimatları doğrultusunda hayata geçirilen İşaret Dili Eğitimi Projesi kapsamında, 23-29 Eylül Uluslararası İşitme Engelliler Haftası'na özel anlamlı bir farkındalık çalışması gerçekleştirildi.

Mardin Valiliği ve Mardin Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde yürütülen proje ile kamu kurum ve kuruluşlarına başvuran işitme engelli bireylerle iletişimin kolaylaştırılması ve kamu hizmetlerine erişimlerinin daha etkin hale getirilmesi amaçlanıyor.

Proje kapsamında işaret dili eğitimi alan kamu kurumlarında görevli personeller, Mardin'in kültürel mirasının önemli parçalarından biri olan "Sabiha" türküsünü işaret diliyle seslendirerek İşitme Engelliler Haftası'na özel anlamlı bir farkındalık mesajı verdi.

Hazırlanan çalışma, hem Mardin'in kültürel değerlerinin yaşatılmasına hem de işitme engelli bireylere yönelik toplumsal farkındalığın artırılmasına katkı sundu.

Gerçekleştirilen çalışma ile işitme engelli bireylerin toplumsal yaşamın her alanında karşılaştıkları iletişim engellerine dikkat çekilirken, "Engelsiz iletişim, erişilebilir hizmet" anlayışının güçlendirilmesi hedeflendi.

Kaynak: AA
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