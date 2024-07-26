Mardin'de İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi - Son Dakika
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Mardin'de İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi

Mardin'de Peygamber Sevdalıları Vakfı öncülüğünde düzenlenen basın açıklamasıyla İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi. Sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar, Filistin bayraklarıyla bir araya gelerek İsrail aleyhine sloganlar attı. Konuşmalarda, Gazze'de yaşanan zulüm ve İsrail'in sivilleri katletmesi kınandı. Katılımcılar, saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi ve dua okudu.

26.07.2024 14:55
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Mardin'de İsrail'in Gazze'ye saldırıları basın açıklamasıyla protesto edildi.

Peygamber Sevdalıları Vakfı öncülüğünde Artuklu ilçesi Şakir Nuhoğlu Camisi önünde cuma namazı sonrası bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve üyeleri ile vatandaşlar ellerinde Filistin bayrakları ile tekbir getirdi, İsrail aleyhine slogan attı.

Burada katılımcılar adına konuşan Yahya Turan, Gazze'de daha önce görülmemiş bir zulüm yaşandığını ve İsrail'in her gün çocuk, kadın, yaşlı, çok sayıda sivili katlettiğini söyledi.

Turan, "Filistinli kardeşlerimiz yaralandılar, sürüldüler, göçe zorlandılar, zorla yerlerinden edildiler, açlıkla, susuzlukla sınandılar, öpmeye kıyamadıkları yavrularını toprağa verdiler. Ama zulme ve zalime asla boyun eğmediler." dedi.

Turan, saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

Daha sonra katılımcılar saldırılarda hayatını kaybeden Filistinliler için dua okudu.

Kaynak: AA

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