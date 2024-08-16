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Mardin'de kaçakçılık operasyonlarında 18 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma komutanlıklarınca kaçakçılık olaylarının önlenmesine çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda 10-15 Ağustos'ta gerçekleştirilen operasyonda gümrük kaçağı 665 cep telefonu, 32 bin 759 paket sigara, 804 elektronik sigara, 12 bin 925 puro, 1370 paket tütün mamulü, 55,5 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 18 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.