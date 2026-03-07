Mardin'de Kadınlar Günü Kutlaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mardin'de Kadınlar Günü Kutlaması

07.03.2026 13:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Uncu, yaptığı açıklamada, kadınların sevgileriyle, merhametleriyle, sabırları ve fedakarlıklarıyla aileyi ayakta tutan, topluma yön veren en önemli güç olduğunu belirtti.

Bir toplumun gücünün, kadınlarına verdiği değerle ölçüldüğünü anlatan Uncu, şunları kaydetti:

"Bu nedenle kadınlarımızın hayatın her alanında güçlü, aktif ve söz sahibi olması büyük önem taşımaktadır. Kadınlarımız bugün eğitimden ekonomiye, siyasetten sosyal hayata kadar birçok alanda önemli sorumluluklar üstlenmekte ve ülkemizin gelişimine büyük katkı sağlamaktadır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, AK Parti hükümetleri döneminde kadınların sosyal, ekonomik ve siyasi hayattaki konumunu güçlendirmek adına çok önemli adımlar atılmıştır. Kadınlarımızın eğitimde, istihdamda ve karar alma mekanizmalarında daha güçlü şekilde yer alması için çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir. Kadına verilen değer, toplumun geleceğine verilen değerdir. Güçlü kadın, güçlü aileyi güçlü aile ise güçlü Türkiye'yi inşa eder."

Uncu, başta şehit ve gazi anneleri olmak üzere emeği, sabrı ve fedakarlığıyla hayata anlam katan tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Kaynak: AA

Kadınlar Günü, AK Parti, Ekonomi, 8 Mart, Mardin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin'de Kadınlar Günü Kutlaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Arabulucuların muhatabı savaş ateşini yakanlar olmalıdır İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Arabulucuların muhatabı savaş ateşini yakanlar olmalıdır
İsrailli bakanın oğluna Hizbullah ateşi Hastaneye kaldırıldı İsrailli bakanın oğluna Hizbullah ateşi! Hastaneye kaldırıldı
Mide bulandıran olay Yemeğinden böcek çıktı, sonra yaşananlar daha ilginç Mide bulandıran olay! Yemeğinden böcek çıktı, sonra yaşananlar daha ilginç
Trump-Messi buluşmasında yeni detay Kullanıcılar ikiye bölündü Trump-Messi buluşmasında yeni detay! Kullanıcılar ikiye bölündü
Devrim Özkan’dan bomba derbi tahmini Devrim Özkan'dan bomba derbi tahmini
Operasyonun detayları: Hamaney’i ’mavi serçe’ hayattan kopardı Operasyonun detayları: Hamaney'i 'mavi serçe' hayattan kopardı

14:26
Trump’tan yeni saldırı mesajı: İran bugün çok ağır bir darbe alacak
Trump'tan yeni saldırı mesajı: İran bugün çok ağır bir darbe alacak
14:19
Gaf mı itiraf mı Trump’ın savaştıkları İran için kullandığı ifade olay oldu
Gaf mı itiraf mı? Trump'ın savaştıkları İran için kullandığı ifade olay oldu
13:28
Görüntü 10 günlük yiyeceğin kaldığı şehirden Birbirlerini ezdiler
Görüntü 10 günlük yiyeceğin kaldığı şehirden! Birbirlerini ezdiler
13:12
Biri mezarda diğeri ölümle pençeleşiyor: İşte Nagihan ve eski sevgilisinin son görüntüleri
Biri mezarda diğeri ölümle pençeleşiyor: İşte Nagihan ve eski sevgilisinin son görüntüleri
12:47
Savaşın 8. gününde İran’dan kritik karar Resmen kilidi vurdular
Savaşın 8. gününde İran'dan kritik karar! Resmen kilidi vurdular
12:44
Kara harekatında İsrail askerleri pusuya düştü, akıbetleri bilinmiyor
Kara harekatında İsrail askerleri pusuya düştü, akıbetleri bilinmiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2026 15:03:04. #7.13#
SON DAKİKA: Mardin'de Kadınlar Günü Kutlaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.