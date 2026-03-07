Mardin'de Kadınlar Günü Kutlaması

AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Uncu, yaptığı açıklamada, kadınların sevgileriyle, merhametleriyle, sabırları ve fedakarlıklarıyla aileyi ayakta tutan, topluma yön veren en önemli güç olduğunu belirtti.

Bir toplumun gücünün, kadınlarına verdiği değerle ölçüldüğünü anlatan Uncu, şunları kaydetti:

"Bu nedenle kadınlarımızın hayatın her alanında güçlü, aktif ve söz sahibi olması büyük önem taşımaktadır. Kadınlarımız bugün eğitimden ekonomiye, siyasetten sosyal hayata kadar birçok alanda önemli sorumluluklar üstlenmekte ve ülkemizin gelişimine büyük katkı sağlamaktadır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, AK Parti hükümetleri döneminde kadınların sosyal, ekonomik ve siyasi hayattaki konumunu güçlendirmek adına çok önemli adımlar atılmıştır. Kadınlarımızın eğitimde, istihdamda ve karar alma mekanizmalarında daha güçlü şekilde yer alması için çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir. Kadına verilen değer, toplumun geleceğine verilen değerdir. Güçlü kadın, güçlü aileyi güçlü aile ise güçlü Türkiye'yi inşa eder."

Uncu, başta şehit ve gazi anneleri olmak üzere emeği, sabrı ve fedakarlığıyla hayata anlam katan tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.