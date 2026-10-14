Mardin'de kamu diş merkezinde ilk 3 boyutlu tomografi şehir dışı sevkini bitirdi

MARDİN Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde hizmete alınan 3 boyutlu dental tomografi cihazıyla diş, çene ve yüz kemikleri daha ayrıntılı değerlendirilebilecek. Cihaz sayesinde tanı ve tedavi süreçlerinde daha hızlı ve doğru planlama yapılabilecek.

Mardin'de kamu ağız ve diş sağlığı merkezleri arasında ilk kez Artuklu ilçesindeki Mardin Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde kullanılmaya başlanan dental tomografi cihazı, 3 boyutlu görüntüleme teknolojisiyle diş ve çene hastalıklarının tanı ve tedavisinde kolaylık sağlayacak. Cihazın hizmete alınmasının ardından açıklama yapan Mardin Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Muhammet Nurullah Turğut, dental tomografi cihazının özellikle cerrahi müdahaleler, implant uygulamaları ve ileri diş hekimliği tedavilerinde önemli avantajlar sağlayacağını söyledi. Cihaz sayesinde hekimlerin daha ayrıntılı görüntülere ulaşabileceğini belirten Turğut, "Dental tomografi cihazı, ileri görüntüleme teknolojisi sayesinde özellikle cerrahi uygulamalarda, dental implant tedavilerinde ve ileri diş hekimliği işlemlerinde tanı ve teşhis açısından daha ayrıntılı ve kesin sonuçlar sunacak. Böylece vatandaşlarımızın daha kaliteli, verimli ve sağlıklı hizmet almalarına katkı sağlayacak" dedi.

'HASTALARIMIZ TOMOGRAFİ ÇEKTİRMEK İÇİN ARTIK ŞEHİR DIŞINA ÇIKMAK ZORUNDA KALMAYACAK'

Kentte 4 ağız ve diş sağlığı merkezinin olduğunu ifade eden Turğut, "Mardin'de toplamda 4 tane ağız ve diş sağlığı merkezimiz var. Dental tomografi cihazımız ilk defa burada hizmet verecek. Kısa bir süre içerisinde diğer ağız ve diş sağlığı merkezlerimizde de görmeyi ümit ediyoruz. Bazı vakalarda özellikle dokuların tam olarak yerini saptanamadığı 2 boyutlu filmlerle biz daha önce burada panoramik dediğimiz halk arasında çene filmi olarak tabir edilen iki boyutlu filmlerle teşhis koymaya çalışıyorduk. Bu da bazı vakalarda bize zorluk çıkarıyordu açıkçası. Çok da risk alamıyorduk. Örneğin bir 20 yaş dişinin çene sinirine çok yakın olup olmadığını tam olarak göremediğimiz vakalarda ya sorumluluğu hastanın üzerine vermek zorunda kalıyorduk ya da işte Diyarbakır'a sevk etmek zorunda kalıyorduk. Artık Mardin halkı sadece tomografi çektirmek için şehir dışına çıkmak zorunda kalmayacak. Özel muayenehanelerde dahil birçok yerde olmayan bu hizmet, özellikle implant uygulamaları için çok verimli olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

'NİTELİKLİ SAĞLIK HİZMETİ SUNULMASI AÇISINDAN ÖNEMLİ'

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Uzmanı Fatoş Can ise dental tomografi cihazının Mardin'e kazandırılmasının çağdaş ve nitelikli sağlık hizmetlerine erişim açısından önemli bir gelişme olduğunu belirtti. Diş hekimliğinde klinik muayenenin yanı sıra ileri görüntüleme yöntemlerine de ihtiyaç duyulduğunu anlatan Can, "Dental tomografi cihazımız, çene kemiklerini ve dişleri üç boyutlu olarak daha ayrıntılı incelememize olanak tanıyan önemli görüntüleme yöntemlerinden biridir. Bu teknolojinin hastanemize kazandırılması, Mardin halkına daha nitelikli sağlık hizmeti sunulması açısından önemli bir adımdır. Diş hekimliğinde klinik muayenenin yanı sıra dişler, diş kökleri ve çene kemiklerinin ayrıntılı incelenmesi amacıyla bazen detaylı ileri teknik görüntüleme yöntemlerine başvurmaktayız. Dental tomografi cihazımız çene kemikleri ve dişleri daha ayrıntılı olarak 3 boyutlu incelememize olanak tanıyan en önemli yöntemlerden biridir" dedi.