Mardin'de kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 47 PK 888 plakalı kamyonet, merkez Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesi'nde 34 DIM 742 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada araçlardaki 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
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