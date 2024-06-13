Mardin'de Kayıp Kişi Evde Ölü Bulundu

Güncel

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu.

Yenişehir Mahallesi'nde Mehmet A'dan (62) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine sevk edilen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri, evde yaptıkları aramada Mehmet A'nın cansız bedenini buldu.

Mehmet A'nın cesedi otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.