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Mardin'de kepçe çarpması sonucu yaşlı bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Mardin'de kepçe çarpması sonucu yaşlı bir kişi hayatını kaybetti

Mardin'in Savur ilçesinde, Sefa Mahallesi'nde gerçekleşen bir kazada kepçe, geri manevra yaparken 79 yaşındaki Abdurrahman G'ye çarptı. Olayın ardından Abdurrahman G ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen yaşlı adam kurtarılamadı.

Mardin\'de kepçe çarpması sonucu yaşlı bir kişi hayatını kaybetti
14.01.2024 - 21:39,
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Mardin'in Savur ilçesinde kepçenin çarptığı 79 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.

Sefa Mahallesi 126. Sokak'ta çalışma yapan, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen kepçe, geri manevra yaptığı sırada Abdurrahman G'ye çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Abdurrahman G, ambulansla Savur Prof. Dr. Aziz Sancar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Buradaki ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledilen Abdurrahman G, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA
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