Mardin'de Kıbrıs Gazisi İbrahim Dündar Son yolculuğuna Uğurlandı

Mardin'de Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

MARDİN - Mardin'in Midyat ilçesinde vefat eden 75 yaşındaki Kıbrıs gazisi İbrahim Dündar, askeri törenle toprağa verildi.

Evinde hayatını kaybeden Dündar için Şenköy Mahallesi'nde tören düzenlendi. Dündar'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Şenköy Mahallesi mezarlığında defnedildi.

Cenaze törenine, Dargeçit Kaymakamı Muhammed Enes İpek, AK Parti Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, İlçe Müftüsü Ergün Bulunmaz, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Törene katılan protokol ve vatandaşlar daha sonra Dündar'ın ailesi ve yakınları ile görüşerek başsağlığı diledi.