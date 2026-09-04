Mardin\'de kırtasiye denetiminde fiyat etiketleri ve güvenlik kontrol edildi

Mardin'de Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri yeni eğitim öğretim yılı öncesinde kırtasiyelerde fahiş fiyat ve fiyat etiketi denetimi gerçekleştirdi.

Ticaret Bakanlığı, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetim başlattı.

Bu kapsamda 14 Eylül'de başlayacak yeni eğitim öğretim yılı öncesinde, öğrencilerin sağlığı ve güvenliği ile tüketicilerin ekonomik çıkarlarının korunması amacıyla il genelinde kırtasiyelerde denetim yapıldı.

Merkez Artuklu ilçesindeki bir kırtasiyeyi denetleyen ekipler, ürünlerde fiyat etiketi olup olmadığını kontrol etti.

Ekipler, boya, silgi ve oyuncak türü kırtasiye ürünlerinde raf ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı.

Ürünlerin güvenlik standartlarına uygunluğunu da inceleyen ekipler, iş yeri yetkililerini bilgilendirdi.

Denetimlere katılan Ticaret İl Müdürü Vekili Behiye Çekirdekci Gedik, gazetecilere yaptığı açıklamada, rutin denetimlere devam edeceklerini söyledi.

Merkez ve ilçelerde eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla denetimlerin daha sık gerçekleştirildiğini kaydeden Gedik, şöyle konuştu:

"Bakanımızın talimatı üzerine kırtasiye denetimlerimize okul öncesi okullar açılmadan bir ağırlık vermiş durumdayız. Günlük rutin denetimlerimiz zaten devam etmekteydi. Bu rutin denetimlerde herhangi bir olumsuzluk rastlamadık. Bugün de buraya geldik denetimimizi gerçekleştirdik, herhangi bir olumsuzluğa rastlamadık. Hem kontrol ve denetim amacıyla hem de etiketleme konusunda bilgilendirme yapmak üzere ekiplerimiz 10 ilçede düzenli olarak sahada bulunuyor. Denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz."