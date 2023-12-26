Mardin\'de klima motorunun patlaması sonucu yangın çıktı

MARDİN'de, klima motorunun patlaması sonucu çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Olay, akşam saatlerinde merkez Artuklu ilçesi Yalım Mahallesi'nde medyana geldi. Bir binanın 13'üncü katındaki dairede bulunan klimanın motoru, bilinmeyen nedenle patladı. Patlama sonucu evde yangın çıktı. İhbarla olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın nedeniyle dairede hasar oluştu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.