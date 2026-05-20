Mardin\'de KOAH Hastalarına Yeni Umut

HALİL İBRAHİM SİNCAR/BEŞİR ŞAVUR??????? - Mardin'de ileri evre kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) teşhisi konulan ve yaşamının büyük bölümünü oksijen cihazına bağlı sürdüren iki hastanın, akciğerlerine akıllı sarmal tel takılması sayesinde rahat nefes alması sağlandı.

Nusaybin'de yaşayan Mehmet Nuri Yaşar'ın (76) ve Artuklu ilçesinde ikamet eden Tülin İnan'ın (60), uzun yıllar sigara kullanımına bağlı olarak zamanla solunum fonksiyonları azaldı.

Yaşar ve İnan, ileri evre KOAH teşhisi ile solunum cihazından destek alarak yaşamını sürdürmeye başladı.

Son dönemde sağlık sorunları artan iki hasta, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.

Göğüs hastalıkları uzmanları Doç. Dr. Mehmet Kabak ve Doç. Dr. Barış Çil tarafından yapılan tetkiklerde iki hastanın akciğerlerinin bir bölümünde hasar tespit edildi.

Hastalara, hasarlı akciğer dokusunu büzerek nefes darlığını azaltmak ve sağlıklı dokunun çalışmasını artırmak için kullanılan, nitinol malzemeden üretilen şekil hafızalı tıbbi tel uygulanmasına karar verildi.

Doç. Dr. Kabak ve Doç. Dr. Çil ile ekipleri tarafından hastanede ilk kez gerçekleştirilen bronkoskopi (akciğer ve solunum yollarındaki sorunları teşhis ve tedavi etme amacıyla uygulanan tıbbi bir işlem) yöntemiyle hastalardan Yaşar'ın bir akciğerine 22, İnan'ın bir akciğerine ise 14 akıllı sarmal tel takıldı.

Böylece hastaların akciğerlerindeki hasarlı, ölü hava alanları büzülerek sağlam akciğer dokusu ile rahat nefes almaları sağlandı.

Servise alınan Yaşar ve İnan, uygulanan tedavi ile oksijen cihazından kurtuldu.

"Çok iyiyim, nefesim rahatladı"

Hastalardan Mehmet Nuri Yaşar, AA muhabirine, Nusaybin'de uzun yıllar esnaflık yaptıktan sonra emekli olduğunu, yaklaşık 55 yıl boyunca sigara içtiği için KOAH hastası olduğunu ve nefes darlığı çektiğini söyledi.

Sigaranın insanın hayatını mahvettiğine dikkati çeken Yaşar, şöyle konuştu:

"Bu gerçekten ölüm tehlikesi. Yaklaşık 10 yıldır ilaç kullanıyordum, hastanelere gidip geliyordum. Son yıllarda durumum ağırlaştı, artık dayanılmaz hale geldi. Sonra buraya geldim. Allah doktorlarımızdan razı olsun, şimdi çok iyiyim, nefesim rahatladı, daha rahat uyuyorum, yürüyüş yapabiliyorum. Farkı gerçekten hissediyorum. Eskiden yürümekte zorlanıyordum şimdi maşallah çok hızlı yürüyorum, kendimi daha canlı hissediyorum. Gençliğimde nasıl hareketliysem, şimdi de o canlılığı hissediyorum. İnanın doktorlarımız güler yüzleri ve verdikleri moralle hastaları iyileştiriyorlar. Hiç korku, acı ya da kötü bir his yaşamadım. Her şey çok güzel geçti."

"Oksijen almadan rahat edemiyordum"

Tülin İnan da yaklaşık 30 yıl sigara içtiğini, KOAH teşhisi ile büyük zorluklar yaşamaya başladığını belirtti.

Kapalı yöntemle uygulanan tedavi ile kendini çok iyi hissettiğini anlatan İnan, "Daha önce çok zorlanıyordum, yürüyemiyordum, nefesim sürekli tıkanıyordu. Oksijen almadan rahat edemiyordum. Sürekli oksijen kullanıyordum ama şimdi Allah'a şükür çok iyiyim, rahat nefes alabiliyorum, yürüyebiliyorum. İnşallah zamanla ilaçlardan da tamamen kurtulacağım. Doktorlarımıza çok teşekkür ediyorum. İyi ki böyle bir hizmet var ve buraya gelmişim." diye konuştu.

İnan, herkese sigaradan uzak durmalarını tavsiye ederek, "Çünkü sigara insanı yavaş yavaş öldürüyor. Özellikle gençlerimize söylüyorum, lütfen sigara içmeyin." ifadelerini kullandı.

"Hastalarımızın oksijen ihtiyacı kalmamış durumda"

Doç. Dr. Mehmet Kabak, uyguladıkları tedaviyle hastaların akciğerlerinde hasarlı dokuyu büzerek sağlam dokunun daha rahat çalışmasına imkan sağlandığını söyledi.

Yaklaşık bir saat süren operasyonla hastaların akciğerlerine akıllı sarmal tel taktıklarını anlatan Kabak, şunları kaydetti:

"Bir hastamıza 14, bir hastamıza da 22 tel taktık. Uygulamayı iki hastanın birer akciğerine gerçekleştirdik. Şu an hastalarımızın durumları stabil, serviste genel durumları iyi ve oksijen ihtiyacı kalmamış durumda. Mardin Eğitim Araştırma Hastanesi'nde ilk defa bu işlemi gerçekleştirdik. Hastalarımızı 1-2 gün içerisinde taburcu etmeyi planlamaktayız. Şu an normal günlük işlerini yapabilirler. Artık oksijen cihazına ihtiyaç duymamaktalar. Yakın bir zamanda diğer akciğerlerine de bu yöntemi uygulamayı planlamaktayız. Böylece hastaların yaşam kalitesi daha da iyileşecek."