Mardin'de Kompozisyon Yarışmasında Dereceye Giren Öğrencilere Ödül Verildi - Son Dakika
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Mardin'de Kompozisyon Yarışmasında Dereceye Giren Öğrencilere Ödül Verildi

Mardin\'de Kompozisyon Yarışmasında Dereceye Giren Öğrencilere Ödül Verildi

Mardin'de Eğitim-Bir-Sen Şubesi'nin düzenlediği kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüller verildi. Törende öğrenciler, hazırladıkları kompozisyonları okudu. Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Mardin Şube Başkanı Abdulselam Demir, projenin önemine vurgu yaparak, gençlerin medeniyeti yükselteceğine inandıklarını söyledi. Öğrencilere ödülleri ise İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir ve diğer protokol üyeleri tarafından verildi.

28.05.2024 15:17
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Mardin'de Eğitim-Bir-Sen Şubesi'nin "Bir Bilenle Bilge Nesil Projesi" kapsamında liseler arası düzenlenen kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödül verildi.

75. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonunda düzenlenen törende, 4 kategoride düzenlenen yarışmada dereceye giren öğrenciler hazırladıkları kompozisyonları okudu.

Programda konuşan Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Mardin Şube Başkanı Abdulselam Demir, 8 yıl önce başlattıkları projenin dalga dalga büyüyüp yayıldığını söyledi.

Projenin önemine dikkati çeken Demir, "Türkiye genelinde 60 bine varan öğretmeni seferber ederek, 600 bine yaklaşan öğrenciyi 2 milyon kitapla buluşturduk. Mardin'de ise sadece bu sene 10 ilçenin tamamında 500 öğrenciyle 1500 kitabın mütalası yapıldı. Medeniyetimiz gençlerin omuzlarında yükselmiştir. Sizlere güveniyor, sizlere inanıyoruz. Başaracaksak sizinle başaracağız." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir ve diğer protokol üyelerince daha sonra öğrencilere ödülleri verildi.

Kaynak: AA

Murat Demir, Mardin, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin'de Kompozisyon Yarışmasında Dereceye Giren Öğrencilere Ödül Verildi - Son Dakika

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