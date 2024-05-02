Mardin'de komşusunun köpeği tarafından saldırıya uğrayan çocuk tedavi altına alındı - Son Dakika
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Mardin'de komşusunun köpeği tarafından saldırıya uğrayan çocuk tedavi altına alındı

Mardin\'de komşusunun köpeği tarafından saldırıya uğrayan çocuk tedavi altına alındı

Mardin'in Artuklu ilçesinde 7 yaşındaki Bilal Çağlar, komşusunun köpeğinin saldırısına maruz kaldı. Çocuk, başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı ve çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. Olayın ardından 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan çocuğun tedavisi devam ediyor. Baba Hakim Çağlar, yetkililere seslenerek bu durumun peşinin bırakılmamasını ve başka çocukların da benzer durumlarla karşılaşmamasını istedi.

02.05.2024 19:25  Güncelleme: 19:26
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Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde komşusunun köpeğinin saldırısına uğrayan 7 yaşındaki çocuk tedavi altına alındı.

Kırsal Ortaköy Mahallesi'nde 30 Nisan'da sokakta oynayan Bilal Çağlar, komşusunun köpeğinin saldırısına uğradı.

Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan çocuk, çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.

Çağlar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Çocuğun hastanede tedavisi sürüyor.

Baba Hakim Çağlar, AA muhabirine, sokağa bırakılan köpeğin oğluna saldırdığını söyledi.

Yetkililere seslenen Çağlar, "Bu işin peşini bırakmasınlar, başka çocuklar da bu hale düşmesin. Oğlumun hayati riski hala devam ediyor. Sonuna kadar bu kişilerden davacı olacağım." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mardin'de komşusunun köpeği tarafından saldırıya uğrayan çocuk tedavi altına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mardin'de komşusunun köpeği tarafından saldırıya uğrayan çocuk tedavi altına alındı - Son Dakika
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