Mardin'de Komuta ve Sancak Devir Teslim Töreni Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mardin'de Komuta ve Sancak Devir Teslim Töreni Düzenlendi

Mardin'de 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı 4. Hudut Alay Komutanlığında gerçekleştirilen 'Komuta ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde, Piyade Albay Zekeriya Yılmaz görevini Piyade Albay Cumhur Yazgan'a devretti. Törene, Mardin Valisi, Ordu ve Kolordu Komutanları, kaymakamlar, emniyet müdürü, jandarma komutanı, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

11.07.2024 17:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'de 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı 4. Hudut Alay Komutanlığında "Komuta ve Sancak Devir Teslim Töreni" düzenlendi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Korgeneral Hulusi Sayın Kışlası'nda yapılan tören, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Sancağın platformdaki yerini alması ve sancağın devir tesliminin yapılmasının ardından 4. Hudut Alayı Komutanı Piyade Albay Zekeriya Yılmaz, görevini Piyade Albay Cumhur Yazgan'a teslim etti.

Törene, Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, 2. Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, 7. Kolordu Komutanı Tümgeneral Fedai Ünsal, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener, Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin, Nusaybin Kaymakamı Ercan Kayabaşı, Derik Kaymakamı Evren Çakır, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Kaynak: AA

Zekeriya Yılmaz, Jandarma, Piyade, Mardin, Albay, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin'de Komuta ve Sancak Devir Teslim Töreni Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:30 Kılıçdaroğlu’ndan Tanju Özcan’a zehir zemberek sözler: Ölürsem cenazeme gelme Kılıçdaroğlu'ndan Tanju Özcan'a zehir zemberek sözler: Ölürsem cenazeme gelme
17:07 Özgür Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın video mesajının yarıda kesilmesine tepki Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video mesajının yarıda kesilmesine tepki
16:20 ABD enflasyonu sonrası altın tarihi zirveyi gördü ABD enflasyonu sonrası altın tarihi zirveyi gördü
14:40 Merkez Bankası rezervleri rekor seviyede İşte kasadaki para Merkez Bankası rezervleri rekor seviyede! İşte kasadaki para
13:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail durmazsa, bölgemiz savaş riskiyle karşı karşıya kalacak Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail durmazsa, bölgemiz savaş riskiyle karşı karşıya kalacak
17:54 TFF Başkan Adayı İbrahim Hacıosmanoğlu: Kesinlikle adaylıktan çekilmeyeceğim TFF Başkan Adayı İbrahim Hacıosmanoğlu: Kesinlikle adaylıktan çekilmeyeceğim
15:52 Servet Yardımcı, TFF Başkan adaylığından çekildi Servet Yardımcı, TFF Başkan adaylığından çekildi
15:19 Balkonda uyuyan genç kız, duyduğu ses üzerine fenalaşarak hayatını kaybetti Balkonda uyuyan genç kız, duyduğu ses üzerine fenalaşarak hayatını kaybetti
15:12 Antalya’da yanlış anlaşılma kavgası Parktaki adamı döve döve katletti Antalya'da yanlış anlaşılma kavgası! Parktaki adamı döve döve katletti
15:01 Şarkıcı Adele, penaltı atışı öncesi heyecanlı kalabalığa “Susun“ diye bağırdı Şarkıcı Adele, penaltı atışı öncesi heyecanlı kalabalığa "Susun!" diye bağırdı
14:52 Fenomen operasyonunda yeni gelişme Neslim Güngen’in para kasası Gökhan Göz çıktı Fenomen operasyonunda yeni gelişme! Neslim Güngen'in para kasası Gökhan Göz çıktı
14:39 Dünyanın en uzun ömürlü köyü Türkiye’de 157 yıllık yaşamın sırrını paylaştılar Dünyanın en uzun ömürlü köyü Türkiye'de! 157 yıllık yaşamın sırrını paylaştılar
14:30 Trendyol Süper Lig’de derbi haftaları belli oldu Trendyol Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2024 19:01:18. #1.13#
SON DAKİKA: Mardin'de Komuta ve Sancak Devir Teslim Töreni Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement