Mardin\'de Kontrolden Çıkan Araç Tarlaya Uçtu, Sürücü Yaralandı

Güncel

MARDİN'de, kontrolden çıkarak tarlaya uçan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Derik ilçesi kırsal Ballı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 47 MA 3192 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak tarlaya uçtu. Kazada araç sürücüsü yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından Derik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,