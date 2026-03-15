Mardin\'de Köprü Yıkıldı

YIKILAN KÖPRÜ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Mardin'de etkisini sürdüren sağanak sonrası oluşan sel Artuklu ilçesine bağlı Bağlıca Mahallesi'nde Seyhan Çayı'nın debisi yükseldi. Debinin yükselmesiyle üzerinde bulunan köprünün büyük bölümü yıkıldı. Tarım arazilerinin bir bölümü su altında kaldı. Yıkılan köprü ve su altındaki araziler havadan görüntülendi.