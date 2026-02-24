Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kuyuya düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
İlçeye bağlı Yaylım Mahallesi'nde bir ineğin kuyuya düştüğü ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri vinç yardımıyla ineği mahsur kaldığı yerden çıkartarak sahibine teslim etti.
Son Dakika › Güncel › Mardin'de Kuyuya Düşen İnek Kurtarıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?