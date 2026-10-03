Mardin'de meteoroloji uyarılarının ardından şimşekler Kızıltepe'de geceyi aydınlattı

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde etkili olan sağanak ile birlikte çakan şimşekler, geceyi aydınlattı. O anlar kameraya yansıdı.

Meteoroloji 15'inci bölge Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından, önceki gece Mardin genelinde gök gürültülü sağanak etkili oldu. Sağanak yağış ile birlikte Kızıltepe ilçe merkezinde peş peşe şimşekler de çaktı. Geceyi aydınlatan şimşekler, kameraya yansıdı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,