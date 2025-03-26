Mardin'de Mezarlıklar Ramazan İçin Hazırlanıyor

Mardin Büyükşehir Belediyesince, vatandaşların temiz ve sağlıklı bir ortamda kabir ziyaretlerini gerçekleştirebilmesi için Ramazan Bayramı öncesi mezarlıklarda çevre düzenlemesi ve temizlik çalışmaları yapılıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, Ramazan Bayramı hazırlıkları kapsamında vatandaşların kabir ziyaretlerini temiz bir ortamda yapmasını sağlamak amacıyla mezarlıklara yönelik çalışmaları 10 ilçede sürdürüyor.

Ekipler, mezarlıklarda çevre düzenlemesi ve temizlik yaparken, bayram hazırlıkları çerçevesinde yabani ot biçme, yolları temizleme, çöpleri toplama, haşereyle mücadele kapsamında ilaçlama, ağaç budama ve genel temizlik işlemleri gibi kapsamlı çalışmalar yürütüyor.