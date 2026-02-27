Mardin'de Miras Davası: Kardeşlerden Darp ve Tehdit - Son Dakika
Mardin'de Miras Davası: Kardeşlerden Darp ve Tehdit

Mardin\'de Miras Davası: Kardeşlerden Darp ve Tehdit
27.02.2026 16:25
70 yaşındaki Sevim E., miras davası açtığı için kardeşleri tarafından darbedildi ve tehdit edildi.

Mardin'de 5 erkek kardeşi tarafından mirastan kız kardeşiyle mahrum bırakıldıkları iddiasıyla dava açan 70 yaşındaki kadını darbeden ve tehdit eden 2 kardeşi hakkında suç duyurusu üzerine soruşturma başlatıldı.

Mardin'de S.Y'nin vefatı üzerine kız çocuklarının miras haklarından dışlandığı ve aileye ait çok sayıda taşınmazın erkek kardeşlerin üzerine devredildiği iddiasıyla 70 yaşındaki Sevim E. ve kız kardeşi miras davası açtı.

Sevim E, miras davası açtıkları gerekçesiyle 19 Şubat'ta evine gelen kardeşi K.Y'nin kendisini darbettiği ve hastanede tedavisi sürerken diğer kardeşi E.Y'nin de telefonla arayarak tehdit ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusunda Sevim E, kardeşleri ve 2 yeğeni hakkında uzaklaştırma talebinde bulundu.

Bunun üzerine Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca, "kasten yaralama", "tehdit", "hakaret" ve "konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Mardin 1. Aile Mahkemesine yapılan başvuru üzerine de Sevim E'nin kardeşleri ve 2 yeğeni hakkında 2 ay uzaklaştırma tedbir kararı verildi.

Gazetecilere açıklama yapan Sevim E, ramazan ayının ilk gününde iftar hazırlığı yaptığı sırada kardeşi K.Y'nin zor kullanarak evine girdiğini savunarak, şunları kaydetti:

"Kardeşim, bana 'Bizi mahkemeye verdin, annemizi aç bırakıyorsun' demişsin diyerek, kafama vurmaya başladı. Kaç kere vurduğunu bilmiyorum. Bir şey diyemedim bağıramadım. Kardeşim nasıl böyle bir şey yapar? Şok oldum. Kafamı korumak için ellerimi kaldırdım ve yüzümü kapattım. Boğazımı sıktı. Oğlumu öldüreceğini de söyledikten sonra gitti. 15 dakika boyunca yerden kalkamadım. Oğlumu ve kız kardeşimi aradım, beni hastaneye kaldırdılar. Mahkemeden vazgeçmemizi istiyorlar. Onların çalıştığını ve bizim hiçbir hakkımız olmadığını söylüyorlar."

Diğer kardeşi E.Y'nin de kendisini arayarak tehdit ve hakaretlerde bulunduğunu iddia eden Sevim E, "Yalnız yaşıyorum. Eşim vefat etti. Bizi mahrum ettiler. Mirastan hakkımızı istiyoruz. Tek başıma evde kalamıyorum. Babamdan kalan hakkımızı istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Şiddet, Güncel, Mardin, Miras, Suç, Son Dakika

Güncel, Mardin

SON DAKİKA: Mardin'de Miras Davası: Kardeşlerden Darp ve Tehdit - Son Dakika
