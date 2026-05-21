Mardin\'de Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Mardin'in Midyat ilçesinde SUV tipi araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Kırsal Acırlı Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 47 ADE 494 plakalı SUV tipi araç ile Şeyhmus Ö'nün kullandığı 47 ABG 564 plakalı motosiklet çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı Midyat Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Araç sürücüsü gözaltına alındı.
