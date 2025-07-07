Mardin\'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Mardin'in Ömerli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, kontrol altına alındı.
İlçenin kırsal Çalışan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.
İhbar üzerine bölgeye Mardin Orman İşletme Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.
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