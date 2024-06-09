Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Yenikent Mahallesi Kızıltepe Devlet Hastanesi kavşağında, sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 06 AFF 698 plakalı otomobil ile plakası öğrenilemeyen otomobil çarpıştı.
Kazada araçlarda bulunan 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Mardin'de Otomobil Çarpışması: 6 Yaralı - Son Dakika
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