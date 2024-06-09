Mardin'de Otomobil Çarpışması: 6 Yaralı - Son Dakika
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Mardin'de Otomobil Çarpışması: 6 Yaralı

Mardin\'de Otomobil Çarpışması: 6 Yaralı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 6 kişi yaralandı. Kazada bulunan 3'ü çocuk toplamda 6 kişi yaralanırken, olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

09.06.2024 19:51
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Yenikent Mahallesi Kızıltepe Devlet Hastanesi kavşağında, sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 06 AFF 698 plakalı otomobil ile plakası öğrenilemeyen otomobil çarpıştı.

Kazada araçlarda bulunan 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mardin'de Otomobil Çarpışması: 6 Yaralı - Son Dakika

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