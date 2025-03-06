Mardin'in Artuklu ilçesinde devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 BLH 44 plakalı otomobil, Artuklu ilçesine bağlı kırsal Ortaköy Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobildeki Şehmus A. (17), Bünyamin A. (17) ve Davut P. (18) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Mardin'de Otomobil Devrildi: 3 Yaralı - Son Dakika
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