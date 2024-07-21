Mardin'de Otomobil Devrildi: 4 Kişi Yaralandı

Mardin'in Dargeçit ilçesinde devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, kırsal Altıyol Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada otomobilde bulunan Behiye T. (67), Zeynep Ç. (61), Gülsüm Ş. (32) ve Zübeyir Ş. (36) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar Dargeçit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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