Mardin'de Otomobil Devrildi: 4 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Mardin'de Otomobil Devrildi: 4 Kişi Yaralandı

Mardin'in Dargeçit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil şarampole devrildi ve içerisinde bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

21.07.2024 20:49
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Mardin'in Dargeçit ilçesinde devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, kırsal Altıyol Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada otomobilde bulunan Behiye T. (67), Zeynep Ç. (61), Gülsüm Ş. (32) ve Zübeyir Ş. (36) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar Dargeçit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mardin'de Otomobil Devrildi: 4 Kişi Yaralandı - Son Dakika

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