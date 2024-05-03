Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Saraçoğlu Mahallesi'nde sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz belirlenemeyen otomobil ile motosiklet çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, Ş.S. ve A.S. yaralandı.
Yaralılar, ambulansla Mardin Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Mardin'de otomobil ile motosiklet çarpışması: 2 yaralı - Son Dakika
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