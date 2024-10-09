Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde otomobilin çarptığı biri bebek 3 kişi yaralandı.
Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, 13 Mart Mahallesi Vali Ozan Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Celal D. (49), Sümeyye G. (27) ve 8 aylık Buğlem G'ye çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerince Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Mardin'de otomobil kazası: 3 yaralı - Son Dakika
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