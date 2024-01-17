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Mardin'de otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti - Son Dakika
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Mardin'de otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Mardin'in Artuklu ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 93 yaşındaki Abdurrahman Derin hayatını kaybetti. Kaza, Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesi'nde meydana geldi. Derin, ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Sürücü gözaltına alındı.

Mardin\'de otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
17.01.2024 - 17:45,  Güncelleme: 17:48
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MARDİN'in Artuklu ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Abdurrahman Derin (93), hayatını kaybetti.

Kaza, öğleden sonra Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesi'ndeki PTT Şubesi önünde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Abdurrahman Derin'e (93), plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil çarptı. Savrulup başını kaldırım taşına çarpan Derin, ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Derin, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Abdurrahman Derin'in cenazesi otopsi için morga götürülürken, sürücü gözaltına alındı.

Kaynak: DHA
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