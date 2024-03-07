Mardin'de pikap şarampole devrildi: 2'si çocuk 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Mardin'de pikap şarampole devrildi: 2'si çocuk 4 kişi yaralandı

Mardin\'de pikap şarampole devrildi: 2\'si çocuk 4 kişi yaralandı

Mardin'in Artuklu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir pikap şarampole devrildi ve 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

07.03.2024 20:13
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Mardin'in Artuklu ilçesinde pikabın şarampole devrilmesi sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Sultanköy mevkisinde M.S.Ç. (52) idaresindeki 47 AF 742 plakalı pikap, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile S.Ç. (10), H.Y.Ç. (12) ve L.Ç. (45) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mardin'de pikap şarampole devrildi: 2'si çocuk 4 kişi yaralandı - Son Dakika

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