Mardin'de Polis Haftası törenlerinde Gara şehidi Vedat Kaya anıldı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

10.04.2026 13:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MARDİN'de, Türk Polis Teşkilatı'nın 181'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla düzenlenen törende, Gara şehidi polis memuru Vedat Kaya mezarı başında dualarla anıldı.

Türk Polis Teşkilatı'nın 181'inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Selen Kışlası Garnizon Şehitliği'nde tören düzenlendi. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören; saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Özel Harekat polislerinin saygı atışı gerçekleştirdiği törende, Kur'an-ı Kerim okunarak tüm şehitler için dua edildi. İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, beraberindeki emniyet personeli ve şehit yakınları ile birlikte şehit mezarlarını ziyaret ederek karanfil bıraktı. Tecimer, 2021 yılında Kuzey Irak'ın Gara bölgesinde şehit olan polis memuru Vedat Kaya'nın mezarı başında anne ve babasıyla bir araya gelerek dua etti.

'EMANETİNİZ EN KIYMETLİ ONURUMUZDUR'

Törende konuşan İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, teşkilatın 181 yıllık köklü geçmişine vurgu yaparak, "Teşkilatımızın 181'inci kuruluş yıldönümünde, Mardin Emniyet Müdürlüğü olarak huzurunuza yalnızca bir görev bilinciyle değil; derin bir minnet, tarifsiz bir özlem ve büyük bir gururla çıkıyoruz. Sizler, bu vatan uğruna gözünüzü kırpmadan can verirken; ardınızda sadece bir bayrak değil, dimdik ayakta duran bir millet ve sarsılmaz bir irade bıraktınız. Bugün bizler, attığımız her adımda, tuttuğumuz her nöbette sizlerin izinde; sizlerin emaneti olan bu topraklarda huzur ve güvenliği sağlamak için aynı inançla görev yapıyoruz. Emanetiniz olan bu vatan, bu bayrak ve bu kutsal değerler; kalbimizde taşıdığımız en büyük sorumluluk, en kıymetli onurdur. Sizler ebediyete uğurlandığınız gün değil, milletimizin kalbinde yaşamaya başladığınız gün olarak hatırlanacaksınız" dedi.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2026 14:37:27. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.