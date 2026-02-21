Mardin'de Ramazan Sokağı Açıldı - Son Dakika
Mardin'de Ramazan Sokağı Açıldı

Mardin\'de Ramazan Sokağı Açıldı
21.02.2026 20:57
Mardin'de 'Ramazan Sokağı', kültürel etkinliklerle ramazan atmosferini yaşatmaya başladı.

Mardin'de ramazan ayının manevi atmosferini kültürel ve sosyal etkinliklerle buluşturmak için hazırlanan "Ramazan Sokağı" kapılarını açtı.

Valilik ve Büyükşehir Belediyesince Artuklu Fuar Alanı'nda "Ramazan Sokağı" kuruldu. Etkinliğin ilk gününde Masal Ağacı Tiyatrosu, Survivor Çocuk Parkuru, geleneksel Hacivat-Karagöz gösterileri, çocuk müzikalleri ve eğlenceli aktiviteler düzenlendi.

Vatandaşlar farklı lezzetlerin sunulduğu stantları gezerken, çocuklar da etkinlik alanlarında eğlenceli vakit geçirdi.

Etkinliğe katılan Mahsum Çetin, AA muhabirine, büyükler olarak ramazanın manevi atmosferini yaşadıklarını, çocukların ise etkinliklerle farklı bir atmosfer yaşadığını dile getirdi.

Çetin, "Bu etkinliklerin olması bizi çocukluğumuza götürdü. İnşallah çocuklarımız da büyüdüğünde bu anıları hatırlar." dedi.

Çocuklardan Meryem Gönüler de ramazan ayı geldiği için çok mutlu olduğunu belirterek, "Çok güzel etkinlikler var. Burada çok güzel eğleniyoruz." diye konuştu.

Ravza Gökdemir ise ramazanda ailece iftarı yaptıktan sonra sokağa geldiklerini, şimdi de eğlendiklerini anlattı.

21 Şubat-8 Mart'ta her akşam 19.00 ile 22.00 saatleri arasında açık olacak sokak, çocuklara ve ailelere yönelik çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Mardin, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin'de Ramazan Sokağı Açıldı - Son Dakika

