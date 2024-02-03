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Mardin'de Sağlık Çalışanlarına Saldıran 5 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Mardin'de Sağlık Çalışanlarına Saldıran 5 Kişi Gözaltına Alındı

Mardin\'de Sağlık Çalışanlarına Saldıran 5 Kişi Gözaltına Alındı

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşanan tartışma sonucunda bir grup hastane çalışanı darbedildi. Yaralanan sağlık çalışanları şikayetçi oldu ve polis ekipleri olayla ilgili 5 kişiyi gözaltına aldı. Sağlık-Sen Mardin Şube Başkanı Abdullah Saruhan, hastanede çalışanları ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.

03.02.2024 17:03
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Mardin'de sağlık çalışanlarını darbettikleri gerekçesiyle 5 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakım servisinde görevli hemşire T.B. ile aynı serviste görevli sağlık çalışanları arasında tartışma yaşandı.

T.B'nin arkadaşlarına haber vermesi üzerine bir grup hastaneye gelerek sağlık çalışanları S.K, D.Ç, İ.K, A.Ç. ve M.H.K'yi darbetti.

Yaralılardan M.H.K'nin hastanede tedavisi sürerken, diğer sağlık çalışanları darp raporu alarak şüpheliler hakkında şikayetçi oldu.

Polis ekipleri, olayla ilgili 5 kişiyi gözaltına aldı.

Sağlık-Sen Mardin Şube Başkanı Abdullah Saruhan da hastanede sağlık çalışanlarını ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Mardin'de Sağlık Çalışanlarına Saldıran 5 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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