Mardin'de "Sağlık İçin Hareket Et Günü" kapsamında yürüyüş düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mardin'de "Sağlık İçin Hareket Et Günü" kapsamında yürüyüş düzenlendi

Mardin\'de "Sağlık İçin Hareket Et Günü" kapsamında yürüyüş düzenlendi
08.05.2026 13:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'de "Sağlık İçin Hareket Et Günü" kapsamında yürüyüş gerçekleştirildi.

Mardin'de "Sağlık İçin Hareket Et Günü" kapsamında yürüyüş gerçekleştirildi.

Etkinlik, Artuklu İlçe Sağlık Müdürlüğü öncülüğünde, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Mardin Artuklu Üniversitesi, Büyükşehir Belediyesi ve bazı sivil toplum kuruluşlarınca düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğü önünde bir araya gelen katılımcılar, ellerinde obeziteye dikkati çekilen afiş ve pankartlarla, 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'na kadar yürüdü.

Kurum ve sivil toplum kuruluşlarının açtığı stantlarda, vatandaşlara ve yürüyüşe katılanlara sağlıklı yaşam ve yürüyüşün önemi konusunda bilgilendirme yapıldı.

İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz, yaptığı açıklamada, dünyada büyük bir halk sağlığı sorunu olan obeziteden korunabilmek için fiziksel aktiviteye dikkati çekmek istediklerini söyledi.

Obeziteden korunmanın en iyi iki yolunun sağlıklı ve dengeli beslenme ile fiziksel hareket olduğuna işaret eden Yavuz, "Fiziksel aktiviteyi hayatımızın orta noktasına koyacağız. Obeziteden korunmak için tüm sağlık kuruluşları ve çalışanlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. Bütün dünya bu problemle uğraşıyor. Obezite, kronik hastalıkların ve buna bağlı ölümlerin de birinci nedenleri arasında gösteriliyor. Bu nedenle hareket etmek ve dengeli beslenmek çok önemli. Bu noktada halkımızı bilinçlendirmeye devam edeceğiz." dedi.

Yürüyüşe, Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Duyan, Türk Kızılay Artuklu Şube Başkanı Şehmus Arı, sağlık çalışanları, öğrenciler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin'de 'Sağlık İçin Hareket Et Günü' kapsamında yürüyüş düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nafaka yüzünden eşinin evine kurşun yağdırdı Nafaka yüzünden eşinin evine kurşun yağdırdı
Eski Trabzonsporlu Alanzinho’nun idolü büyük bir Fenerbahçeli çıktı Eski Trabzonsporlu Alanzinho'nun idolü büyük bir Fenerbahçeli çıktı
İBB davasında İmamoğlu ağlamaktan konuşamadı İBB davasında İmamoğlu ağlamaktan konuşamadı
Süresiz nafaka artık tarih oluyor İşte yeni sistemin ayrıntıları Süresiz nafaka artık tarih oluyor! İşte yeni sistemin ayrıntıları
Instagram’da bot hesap temizliği yapıldı, ünlülerin takipçi sayıları çakıldı Instagram’da bot hesap temizliği yapıldı, ünlülerin takipçi sayıları çakıldı
Gündüz kuşağı programları için düğmeye basıldı Gündüz kuşağı programları için düğmeye basıldı

14:39
Sağlık Bakanlığı’ndan “hantavirüs“ açıklaması Türkiye’de vaka var mı
Sağlık Bakanlığı'ndan "hantavirüs" açıklaması! Türkiye'de vaka var mı?
14:31
Cinsel ilişkiye girenlerin çıkardığı sesler Sivaslı anneyi isyan ettirdi
Cinsel ilişkiye girenlerin çıkardığı sesler Sivaslı anneyi isyan ettirdi
14:29
Alkışlar Anderson Talisca’ya Koca çeteyi çökertti
Alkışlar Anderson Talisca'ya! Koca çeteyi çökertti
14:16
İranlı Bakan Arakçi’den ABD’ye rest: İranlılar asla baskıya boyun eğmez
İranlı Bakan Arakçi'den ABD'ye rest: İranlılar asla baskıya boyun eğmez
13:50
CHP’den olağanüstü toplantı Burcu Köksal’a yakın isim görevden alındı
CHP'den olağanüstü toplantı! Burcu Köksal'a yakın isim görevden alındı
12:21
Yeni yasa teklifi Meclis’e geliyor: Tarım arazilerinde kooperatif üzerinden yapılaşmaya son
Yeni yasa teklifi Meclis'e geliyor: Tarım arazilerinde kooperatif üzerinden yapılaşmaya son
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2026 14:45:57. #7.13#
SON DAKİKA: Mardin'de "Sağlık İçin Hareket Et Günü" kapsamında yürüyüş düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.